〔美股业绩〕新闻集团第三季获利高于预期,受助于有线电视业务增长

标题新闻：截至2月14日当周美国货币市场基金资产增加4.312亿美元，至2.645万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透洛杉矶11月6日电---媒体大亨默多克(梅铎)的新闻集团(NWSA.O)周二公布的季度获利高于分析师预期,受助于福克斯(Fox)新闻频道和FX等有线电视网的业务增长.
新闻集团股价在美股盘后跳涨2.4%.
该集团公布,截至9月当季公司获利10亿美元,经调整后的每股盈余(EPS)为0.43美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师的EPS预估均值为0.37美元.
经调整的获利不包括7月将软件开发商NDS集团卖给思科获得的14亿美元收入.当季未经调整的EPS为每股0.94美元.
新闻集团有线电视业务的营业利润增长23%至9.53亿美元,受地区体育台、FX有线电视网和福克斯新闻频道的业务增长提振.
新闻集团首席营运官(COO)Chase Carey对公司电视网上的广告支出做出谨慎展望.
"我认为市场非常保守,非常谨慎,"Carey在电话会议上对华尔街分析师表示,"我认为市场整体状况尚可,但不是太好."
Carey承认,福克斯广播电视网在秋季电视季的开局表现迟滞.
新闻集团第三季营收为81亿美元,较上年同期增长2%.
该集团包括福克斯广播在内的电视部门营业利润增长17%至1.56亿美元.(完)
--编译 白云;审校 张涛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。