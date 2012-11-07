〔企业并购〕Apollo就收购麦格希教育出版公司进行独家谈判--消息

路透纽约11月6日电---一位了解情况的消息人士称,Apollo Global Management LLC (APO.N)正就收购麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N旗下教育出版分支进行独家谈判,其形势优于Cengage Learning Inc和收购企业贝恩资本(Bain Capital)等竞购方.

Apollo的具体出价周二还不得而知,但消息人士此前曾称,麦格希教育出版公司(McGraw-Hill Education)可能价值约30亿美元.

消息人士此前表示,麦格希集团希望此笔资产出售带来逾30亿美元的收益,如果收购报价低于预期,那么仍有可能一如原来计划,将麦格希教育出版公司分拆出去.

消息人士称,麦格希教育出版公司10月底从Apollo, Cengage和贝恩资本获得了最终收购报价.该教育出版公司按营收计是全球第二大教育出版公司.

这位消息人士周二要求不要透露其姓名,因为该交易尚未公开.麦格希集团和Apollo拒绝发表评论.关于独家谈判的消息首先是由华尔街日报报导的.

麦格希集团一直通过出售麦格希教育出版公司来替代计划中的分拆.麦格希教育出版公司在157个国家通过65种语言销售图书.

上述消息人士称,麦格希教育出版公司2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料为3.50亿美元.如果收购价是业界银行家认定的合理水准、即EBITDA的七倍,那么交易价值将低于25亿美元.(完)