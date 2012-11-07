〔企业并购〕Apollo就收购麦格希教育出版公司进行独家谈判--消息

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透纽约11月6日电---一位了解情况的消息人士称,Apollo Global Management LLC (APO.N)正就收购麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N旗下教育出版分支进行独家谈判,其形势优于Cengage Learning Inc和收购企业贝恩资本(Bain Capital)等竞购方.
Apollo的具体出价周二还不得而知,但消息人士此前曾称,麦格希教育出版公司(McGraw-Hill Education)可能价值约30亿美元.
消息人士此前表示,麦格希集团希望此笔资产出售带来逾30亿美元的收益,如果收购报价低于预期,那么仍有可能一如原来计划,将麦格希教育出版公司分拆出去.
消息人士称,麦格希教育出版公司10月底从Apollo, Cengage和贝恩资本获得了最终收购报价.该教育出版公司按营收计是全球第二大教育出版公司.
这位消息人士周二要求不要透露其姓名,因为该交易尚未公开.麦格希集团和Apollo拒绝发表评论.关于独家谈判的消息首先是由华尔街日报报导的.
麦格希集团一直通过出售麦格希教育出版公司来替代计划中的分拆.麦格希教育出版公司在157个国家通过65种语言销售图书.
上述消息人士称,麦格希教育出版公司2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料为3.50亿美元.如果收购价是业界银行家认定的合理水准、即EBITDA的七倍,那么交易价值将低于25亿美元.(完)
--编译 于春红;审校 张明钧
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路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币