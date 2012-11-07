《中国债券市场每日交易备忘》--11月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币七年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.48% 五矿集团20亿元六个月期超短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,国开行及光大银行主承 国泰君安证券20亿元三个月期短融(主体评级AAA)招标,工行及建行等承销 华侨城集团20亿元一年期短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,建设银行主承 青海投资集团6亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,民生银行主承 绍兴水务集团2亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,华夏银行主承 富通集团4亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,民生银行主承 东营方圆有色金属公司6亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,中国银行主承 海亮集团4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,平安银行主承 汉江水利水电集团3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,工商银行主承 天津钢管集团5亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,兴业银行主承 东方市场( 000301.SZ )2亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,上海银行主承 秦山第三核电5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,国开行主承 四川能源投资集团16.5亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,中信银行主承 济宁矿业集团5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,民生银行主承 宜宾国资经营公司13.4亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,国开行主承 太极实业( 600129.SS )3.4亿元三年期中票(主体评级AA-)簿记建档,光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 清华控股公司6亿元一年期短融041259062,票面利率4.83% 兴化城市建投公司12亿元六年期固息债1280350,票面利率7.25% 三环集团8亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280351,票面利率5.50% 张家口建设发展集团6亿元七年期固息债1280360,票面利率7.00% 曲靖公路建设公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280362,票面利率7.23% 濮阳建设投资公司5亿元七年期固息债1280364,票面利率6.98% 太仓恒通投资集团10亿元七年期固息债1280367,票面利率7.45% 国奥投资发展公司4亿元六年期固息债1280371,票面利率6.89% 浙江吉利控股集团15亿元三年期中票1282451,票面利率5.30% 浙江诸暨中小企业3.2亿元两年期集合票据1283029,票面利率5.80% ============================================================================== 三、缴款: 国开行100亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债120243,基本利差1.05% 国开行100亿元七年期付息(一年定存基准)金融债120244,基本利差1.40% 锡山经济开发区7亿元七年期固息债1280376,票面利率6.99% 苏州科技城7亿元六年期固息债1280377,票面利率7.32% 山西汽车运输集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280379,票面利率6.28% 财政部150亿元三个月期贴现国债129908,参考收益率3.0636% 中国航空集团6亿元六个月期超短融 红狮控股集团8亿元一年期短融 广安爱众( 600979.SS )1.5亿元一年期短融 顺鑫农业( 000860.SZ )6亿元一年期短融 华能国际( 600011.SS )( 0902.HK )50亿元一年期短融 四川煤炭产业集团10亿元一年期短融 天津汽车模具公司1亿元一年期短融 东莞控股( 000828.SZ )2亿元一年期短融 清华控股公司15亿元五年期中票 山西铝厂1亿元三年期中票 江苏悦达集团12亿元三年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 中国进出口银行55亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债020306到期兑付,基本利差0.75% 神华宁夏煤业集团8亿元15年期固息债078067付息,票面利率5.80% 横店集团控股公司5亿元10年期固息债078068付息,票面利率6.02% 财政部277.6亿元10年期固息国债090007付息,票面利率3.02% 建设银行( 0939.HK )( 601939.SS )400亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1107001付息,票面利率5.70% 海城城建投资公司8亿元七年期固息债1180154付息,票面利率8.39% 山西焦煤集团47亿元五年期中票1182307付息,票面利率5.54% 浙江铁路投资集团10亿元三年期中票1182308付息,票面利率6.15% 天津医药集团公司8亿元五年期中票1182309付息,票面利率6.21% 广东机场管理集团10亿元五年期中票1182310付息,票面利率5.54% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国券商融资类业务年内有望再获创新.上海证券报周三报导称,目前监管层正牵头部分 证券公司探索基于券商自有平台下的"股权质押融资"业务,相关方案有望年底推出.[ID:nSB2088089] --中国证券行业转融资业务试点范围进一步扩大.中国证券金融公司宣布,包括安信证券等 19家第二批转融资试点证券公司将在近日开展业务,至此转融资试点券商增至30家.[ID:nSB2088015] 国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-3.6%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为1.9%) 1-10月城镇固定资产投资 (1-9月为20.5%) 10月社会消费品零售总额 (9月为14.2%) 10月工业增加值 (9月为9.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关11/10公布10月进出口贸易数据 (9月顺差276.7亿美元) 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩