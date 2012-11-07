《汇市简讯》亚洲盘初美元获得支撑

0115GMT * 今早美元兑主要货币持坚,兑日圆以外亚洲货币持稳 * 标普股指期货下跌0.5%,金价下滑8.00美元,原油期货下跌近1.0% * 均归因于美国大选结果出炉前的紧张情绪 * 如果罗姆尼获胜,美元料将成为大赢家 * 目前奥巴马领先,但远未分出胜负 * 美元兑日圆以外亚洲货币满足于保持观望状态.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=