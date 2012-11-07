〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住此前涨幅,市场人气谨慎

路透惠灵顿/悉尼11月7日电---澳元和新西兰元兑美元周三都守在五周高位附近,兑欧元和日圆也处于数月高位水平.市场静候美国总统大选结果.

澳元兑美元AUD=D4停在1.0420美元,盘初曾触及1.0435美元.澳元兑美元守住了周二澳洲央行意外维持利率不变后录得的涨幅.

澳元兑美元在隔夜时段刷新五周高位,报1.0445美元,但仍难以突破重要的费波纳奇阻力位1.0440/45美元.该点位是澳元1.0625-1.0149美元这波跌势的61.8%回档位,若突破该水准,将上探9月21日高位1.0519.