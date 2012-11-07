澳洲经济指标总览--11月7日

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 1月31日
出口物价(较前季) -6.4% +1.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% 1月23日
(较上年同期) +2.0% +1.2%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.0%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +1.9%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月3日
(较前月) 9月 +0.5% +0.3%
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月7日
商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差14.56 逆差18.76
出口(较前月) -1% -3%
进口(较前月) -2% -1%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 9月 +14.5 -8.8 11月8日
--全职 +32.1 +0.6
--兼职 -17.7 -9.3
失业率 5.4% 5.1%
就业参与率 65.2% 65.0%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日
商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日
(较上年同期) +3.7% +4.3% (完)
--整理 许娜
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