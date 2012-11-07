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市场报道 | 2012年 11月 7日 星期三 09:28 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌破88美元,市场等待美国选举结果

路透柏斯11月7日电---美国原油期货周三在亚洲交易时段早盘下跌至每桶88美元附近,回吐隔夜涨幅,投资者静待美国大选结果.

0106GMT,美国12月原油期货CLc1跌0.78美元,报每桶87.93美元,周二在纽约市场的结算价上涨至88.71.

布兰特原油期货LCOc1阻力位在每桶111.36美元,在突破该点位涨至112.91前,可能撤至110.30.

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