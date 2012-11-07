〔美国债市〕最近一周投资者对美国公债的看法更加中性--调查

路透纽约11月6日电---周二公布的一项调查显示,在美国总统大选及上周非农就业报告公布前,投资者对美国公债前景的看法更中性.数据显示10月非农就业增长强于预期.

投资者对持有美国公债敞口变得更加谨慎,也可能是因为担忧飓风桑迪带来的经济影响.

摩根大通证券在其每周美国公债客户调查中称,周三表示对美国公债持中性立场,即美债持比等于投资组合基准的投资者比例,从之前一周的68%升至70%.

这是8月27日以来中性比例最高位.

表示看多美国公债,或公债配比高于基准的投资者比例连续第三周下滑,从前周的19%降至17%.

而持看空立场,即持有美债比重低于基准的投资者比例在13%不变.

交易员和投资者似乎认同一点,即美国大选将产生一个明确的赢家.

摩根大通最新调查报告显示,包括做市商和对冲基金在内的积极客户,连续第二周削减美国公债的多仓和空仓.这些积极客户被视为会对美债进行投机性押注.

积极客户中表示看多美国公债的比例从前一周的8%降至零,为6月25日以来该调查首次出现没有超配的情况,而看空美国公债的比例从之前一周的23%降至15%.这是

对美国公债持中性立场的积极客户比例从之前一周的69%升至85%.(完)