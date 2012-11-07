〔欧洲政经〕欧盟预算提议"荒唐透顶",难以达成共识--英国首相卡梅伦

路透安曼11月7日电---英国首相卡梅伦周三称,欧盟增加预算的提议"荒唐透顶",并称本月峰会上达成欧盟支出协议的希望渺茫.

这番强硬表态是在他与德国总理梅克尔周三晚些时候会谈之前做出的,暗示卡梅伦可能动用否决权.目前有迹象显示,欧盟领导人对英国搞孤立主义日益恼怒.

卡梅伦之前多次威胁,如不冻结实质预算支出,就将在接下来的预算磋商中使用否决权.去年12月他曾否决旨在帮助应对欧债危机的财政计划.

部分欧洲官员认为,英国正走在退出欧盟的道路上.

卡梅伦还表示,将坚持要求梅克尔遵守2010年与其他欧洲领导人签署的文件,即呼吁冻结欧盟实质预算支出,以确保支出增幅不高于通胀率.

卡梅伦对记者称:"他们提议欧盟预算增加1,000亿欧元,真是荒唐透顶."

"如果他们自己都不准备做出艰难决定,还怎么要求各国削减支出,下艰难的决定呢?我会主张拿出非常苛刻的结果.我从不对11月达成协议抱太大希望,因为谈判桌前的27个人各有不同看法."(完)