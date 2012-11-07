《汇市简讯》美元/韩元最终跌破1,090水准,因韩国央行袖手旁观

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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* 美元/韩元最终跌破1,090,最新报1,088,因韩国央行袖手旁观
* 美元在近几日一直承受下跌压力,不过韩国央行在1,090水准附近大举买进美元
* 美国总统大选使美元下跌的时机成熟
* 若奥巴马获胜,美元/韩元可能测试1,080(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
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