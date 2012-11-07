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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 09:42 BJT

《汇市简讯》美元/韩元最终跌破1,090水准,因韩国央行袖手旁观

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* 美元/韩元最终跌破1,090,最新报1,088,因韩国央行袖手旁观

* 美元在近几日一直承受下跌压力,不过韩国央行在1,090水准附近大举买进美元

* 美国总统大选使美元下跌的时机成熟

* 若奥巴马获胜,美元/韩元可能测试1,080(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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