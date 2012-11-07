《中国共产党"十八大"日程》--11月7日-12日

--16:30 中国共产党第十八次全国代表大会新闻发言人在人民大会堂举行新闻发布会.

--15:00 中共中央组织部副部长王京清介绍党的建设工作,并回答记者提问.

--20:00-21:00 中央党校常务副校长李景田和中国社会科学院党组副书记、常务副院长王伟光接受采访,主题为"中国共产党的理论创新".

--15:00 国家发展和改革委员会主任、党组书记张平介绍中国经济和社会发展情况,并回答记者提问.