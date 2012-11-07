日本已公布经济指标--2012/11/7

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.2%-r +1.2%-r 11月11日 -0.9%
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.4% -0.4% 11月29日 --
全国核心CPI(y/y) 9月 -0.1% -0.3% 11月29日 --
工业生产(m/m) 9月 -4.1%-p -1.6%-r 11月13日 --
失业率 9月 4.2%-@ 4.2%-@ 11月29日 --
贸易收支(亿日圆) 9月 逆差5,586 逆差7,541 11月20-21日 --
所有家庭实质支出(y/y) 9月 -0.9% +1.8% 11月29日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 艾茂林
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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