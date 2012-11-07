〔美国金融〕联储费心压低长期利率,但引发的短期利率高企却令放贷承压

路透纽约11月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)压低美国利率、增加借贷以刺激经济的努力或许遭遇到美联储自己所制造的一个麻烦:短期融资成本居高不下,正限制银行发放低息贷款的能力.

美联储一直在卖出短期公债,为购买长债提供资金.美联储希望此举能压低长期利率并提振借贷.要提振支出并降低失业率,就需要增加借贷规模.

虽然其它借贷利率已经降低,但出售短期公债的作法推高了5万亿(兆)美元回购(Repo)市场中的借贷成本,因吸收短期债券带来的压力令各银行处境艰难.

这令银行为消费者和企业提供新贷款的成本上涨,也增加了房地产投资信托等机构为购买抵押支持证券(MBS)而融资的成本.

分析师表示,如果回购利率居高不下,美联储可能选择干预市场试图打压其下跌,但这个举动在政治面上可能会不受欢迎.

"如果美联储的意图是提供无限量的流动性并确保信贷成本低廉,那么回购(附买回)利率上升则与这个目标背道而驰,"瑞银利率策略师Boris Rjavinski称.

隔夜回购利率已升至约23个基点,今年年初约为10个基点.与此同时,三个月期无担保伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)则已自58个基点降至31个基点.

回购利率上升亦吸引了货币基金等投资者,这让针对企业或消费者的其它投资都黯然失色.

根据数据公司Crane Data的数据,货币基金在7月和8月增加回购交易至创纪录水平,从而使回购交易在应税货币基金总资产中的占比首次超过25%.

Crane data的数据还显示,与此同时,随着回购交易增多,为抵押贷款提供担保的政府机构债券和企业商业票据的仓位双双下降.

Crane data总裁Peter Crane称,受季度性"粉饰账面"活动的影响,9月回购交易减少,但"10月数据肯定会显示回购交易回升".(完)