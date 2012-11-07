〔希腊金融〕对冲基金押注新撙节方案投票结果,使希腊债市焕发生机

路透伦敦11月6日电---希腊债市重新焕发生机,因为有的对冲基金押注希腊议会将批准进一步削减预算的方案,以获得至关重要的国外援助,而亦有一些对冲基金押注议会将否决这一方案,进而加剧违约的风险.

今年稍早根据债务互换协议发行的希腊新债券,目前交易价格最多不足面值的三分之一.尽管如此,这仍是希腊似乎可能马上脱离欧元区时所及最低水准的两倍.

买方预计,希腊议会周三将投票支持明年减支增税135亿欧元的预算案.他们乐观预期手中债券将全部回本,或者至少欧元区援救基金将以更高的价格向他们回购.

然而,卖方认为希腊议会将投票反对额外的撙节方案.希腊的国际金主们把这一方案作为发放315亿欧元援助资金的条件.希腊急需获得此笔援助资金,才能避免破产.

这两方面结合在一起,大幅提振了交易量.

"大量投资者正参与到这一题材.一些人士建立起很大的仓位,持有不良债券的对冲基金中有非常大的一部分目前持有希腊债券,"希腊债券经纪商Exotix分析师Gabriel Sterne表示.

目前希腊债券的民间投资者大部分是对冲基金.较之于养老基金等传统投资机构,对冲基金可以承担更大的风险.

押注投票结果无疑是有风险的.在投票结果即将公布之际,工人罢工影响了整个国家的正常运转,议员们因此而面临避免使希腊民众饱受又一波撙节之苦的巨大压力.(完)