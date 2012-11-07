《汇市简讯》欧元兑日圆走低,102下方有大型停止单

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
0140 GMT
* 欧元兑日圆继续引领日圆交叉汇率走低,脱离纽约尾段高点
* 102.00下方的大型停止单或造成进一步跌势
* 除非跌破102.00,否则汇价仍将在102-104区间
* 支撑位在一目均衡基准线位置102.36与200日移动均线102.13.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
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路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币