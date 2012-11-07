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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 10:17 BJT

〔美国大选〕CNN宣布共和党仍控制美国众议院

路透华盛顿11月6日电--美国CNN电视台称,在周二选举中,共和党仍控制美国众议院.(完)

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