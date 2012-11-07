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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 10:24 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元走低,美国大选结束前市场谨慎

0210 GMT

* 新西兰元跌至盘中新低0.8237美元,因美国大选民调结果激发美元多头士气

* 市场普遍呈现紧张情绪,标普股指期货下跌0.51%,黄金跌0.30%

* 10日移动均线0.8232是当前支撑,之后是20日均线0.8218,交投温和

* 亚洲时段将延续震荡走势,新西兰元目前报0.8243/44,区间为0.8237/79.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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