〔新债招标〕中国七年续发国债收益率3.4650%,基本符合预期--业内人士

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透北京11月7日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标续发行的260亿元人民币七年期固息国债,中标收益率为3.4650%,与此前市场预测均值3.48%基本相符.
业内人士并透露,该期债边际中标收益率为3.4857%,首场投标倍数1.91倍.
该期续发国债为今年第16期七年固息国债CN120016=CFXS第二次续发行,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该期债自11月8日开始续发行,11月12日续发行结束.续发行部分从11月14日起与原发行部分合并上市交易.16期国债在招标日当日停止交易一天.
财政部于9月5日招标发行了第16期国债,票面利率3.25%,当期发行量300亿元.10月10日进行了第一次续发行,中标收益率3.4180%,续发行量266.7亿元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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