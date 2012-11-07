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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 10:41 BJT

〔新债招标〕中国七年续发国债收益率3.4650%,基本符合预期--业内人士

路透北京11月7日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标续发行的260亿元人民币七年期固息国债,中标收益率为3.4650%,与此前市场预测均值3.48%基本相符.

业内人士并透露,该期债边际中标收益率为3.4857%,首场投标倍数1.91倍.

该期续发国债为今年第16期七年固息国债CN120016=CFXS第二次续发行,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债自11月8日开始续发行,11月12日续发行结束.续发行部分从11月14日起与原发行部分合并上市交易.16期国债在招标日当日停止交易一天.

财政部于9月5日招标发行了第16期国债,票面利率3.25%,当期发行量300亿元.10月10日进行了第一次续发行,中标收益率3.4180%,续发行量266.7亿元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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