《汇市简讯》澳元/美元持坚,美国大选牵动市场神经

0222GMT * 澳元/美元继续在1.0400美元上方持坚,尽管美国大选牵动市场神经 * 标普股指期货脱离稍早低点,但当日仍下跌约0.35% * 一旦美国大选结果明朗化,风险资产可能上扬 * 澳元/美元的支撑位和阻力位大约分别处于1.0400和1.0450 --编译 郑茵; 审校 孙茉莉