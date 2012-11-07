〔中国金融〕至9月底小额贷款公司逾5,000家,贷款余额5,330亿元--央行

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透北京11月7日电---中国人民银行周三称,截至9月末,全国共有小额贷款公司5,629家,贷款余额5,330亿元人民币.
统计数据并显示,前三季度新增贷款1,414亿元.
作为由民间资本投资设立的商业性小额信贷机构,小额贷款公司近年实现爆发式增长,2008年底公司数量不到500家,2009年则已发展到1,334家.
与其他信贷不同,小额信贷主要解决一些小额、分散、短期的资金需求.在众多小额信贷机构中,小额贷款公司是目前中国信贷市场的重要组成部分和补充力量,也是当前民间资本进入金融领域的一条重要途径和通道.(完)
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--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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