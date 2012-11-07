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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 10:58 BJT

〔中国金融〕至9月底小额贷款公司逾5,000家,贷款余额5,330亿元--央行

路透北京11月7日电---中国人民银行周三称,截至9月末,全国共有小额贷款公司5,629家,贷款余额5,330亿元人民币.

统计数据并显示,前三季度新增贷款1,414亿元.

作为由民间资本投资设立的商业性小额信贷机构,小额贷款公司近年实现爆发式增长,2008年底公司数量不到500家,2009年则已发展到1,334家.

与其他信贷不同,小额信贷主要解决一些小额、分散、短期的资金需求.在众多小额信贷机构中,小额贷款公司是目前中国信贷市场的重要组成部分和补充力量,也是当前民间资本进入金融领域的一条重要途径和通道.(完)

欲了解更多详情,请点选央行网站(here)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯

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