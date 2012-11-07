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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 11:11 BJT

〔美国金融市场〕30年期公债价格升一个大点,标普500股指期货扩大跌幅

路透纽约11月6日电---美国30年期公债价格上涨一个大点,标准普尔500指数期货SPc1扩大跌幅至0.8%.(完)

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