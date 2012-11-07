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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 11:13 BJT

〔中国债市〕财政部下周二将进行500亿元国库现金定存招标,期限六个月

路透上海11月7日电---中国财政部周三公告称,将于下周二(13日)进行国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款量500亿元人民币,期限六个月.

刊登在财政部网站的公告显示,该国库现金定存为今年第13期,起息日11月13日,到期日为2013年5月14日.具体招投标时间为11月13日上午9:00-9:30.

今年以来,财政部已进行的12次国库现金定存招标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%

六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%

七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%

八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%

九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%

10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%

11期 500 三个月 10月18日 2013年1月17日 4.00%

12期 500 六个月 10月25日 2013年4月25日 4.50%

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5,900

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)

参看详情,可点选财政部网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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