〔中国债市〕财政部下周二将进行500亿元国库现金定存招标,期限六个月

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透上海11月7日电---中国财政部周三公告称,将于下周二(13日)进行国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款量500亿元人民币,期限六个月.
刊登在财政部网站的公告显示,该国库现金定存为今年第13期,起息日11月13日,到期日为2013年5月14日.具体招投标时间为11月13日上午9:00-9:30.
今年以来,财政部已进行的12次国库现金定存招标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%
六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%
七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%
八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%
九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%
10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%
11期 500 三个月 10月18日 2013年1月17日 4.00%
12期 500 六个月 10月25日 2013年4月25日 4.50%
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5,900
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
参看详情,可点选财政部网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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