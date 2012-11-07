版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 7日 星期三 11:08 BJT

〔金属期市〕LME期铜连续第二日上涨,瞩目美国总统大选

路透上海11月7日电---伦敦期铜周三连续第二个交易日上涨,自本周稍早所及的两个月低点回升,投资者正屏息以待美国总统大选结果出炉.

分析师称,大选的尘埃落定,应会消除近几周来一直打压市场的政治不确定性,这助燃商品市场上一日的涨势.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐