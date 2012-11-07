〔新债招标〕中国七年期续发国债结果符合预期,收益率优势等扶助需求(更新版2)

(新增追加发行等公告细节,并更新报价)

* 七年续发国债收益率3.4650%,基本符合预期

* 二级市场该期限国债收益率存优势

* 且今日续发为七年国债年内最后一次发行

* 获1.5亿元的追加认购,最终发行261.5亿元

路透北京11月7日电---中国财政部周三第二次续发今年第16期七年固息国债,中标结果基本符合预期.交易人士表示,二级市场上该期限国债收益率仍徘徊在相对的高位,具有优势,且今日七年期国债续发将为年内这一期限的最后一次发行,致整体需求稳定.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上午招标的七年期续发固息国债,发行价格99.30元,对应收益率3.4650%.投标量496.9亿元,投标倍数1.91倍.此外,业内人士并透露,该期债的边际(最优)中标收益率为3.4857%.此前市场收益率预测均值为3.48%.

"结果比较正常,"上海一银行交易员称,"今天七年国债续发是年内七年最后一次,而且当前收益率也是年内高点,对配置来说还是有一定吸引力的."

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银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.5040%.二级市场上,剩余期限约6.8356年的120016券tCN120016=CFXS昨日收盘价对应收益率为3.4950%.

该期续发国债为今年第16期七年固息国债第二次续发,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期续发债自11月8日开始续发行,11月12日续发行结束.续发行部分从11月14日起与原发行部分合并上市交易.16期国债在招标日当日停止交易一天.

财政部于9月5日招标发行了第16期国债,票面利率3.25%,当期发行量300亿元.10月10日进行了第一次续发行,中标收益率3.4180%,续发行量266.7亿元.(完)