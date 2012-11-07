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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 11:19 BJT

《分析师观点》市场对美国总统大选结果的反应

路透11月6日电---美国现任总统奥巴马与共和党候选人罗姆尼之间进行的选战即将分出胜负.标准普尔500指数期货SPc1自投票结果开始公布以来即下跌,目前跌幅为9.7点.

美国几家电视网称,现任总统奥巴马赢得了威斯康星州和宾夕法尼亚州的胜利.

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