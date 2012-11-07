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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 11:25 BJT

〔路透调查〕韩国央行本周预计按兵不动,料在明年第一季降息

路透首尔11月7日电---路透调查显示,韩国央行会在11月9日的会议上料按兵不动,但可能在明年初降息以扶助经济.

受访的25位分析师均认为韩国央行会在11月9日的会议上维持政策利率于2.75%不变.该央行分别在7月和10月降息25个基点.

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