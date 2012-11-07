〔日本股市〕早盘微跌,投资者观望美大选最终结果

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透东京11月7日电---日本股市日经指数周三早盘微跌,尽管美股此前收高,因稍早出现的空头回补消退,而且投资者仍在等待美国总统大选的最终结果.
交易商称,投资者在美股涨势的鼓舞下,盘初时回补本周初期建立的空仓,并观望美国大选的最终结果.他们并补充道,市场期望美国新总统能采取果断措施避开"财政悬崖".
日经指数.N225早盘下跌0.1%报8,965.17,盘中最高升至9,032.32.东证股价指数.TOPX持平于745.11.(完)
--编译 徐文焰;审校 白云
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