中国消费者担心就业前景和工作保障--调查

标题新闻：美国商务部将中国电信设备制造商中兴通讯的临时出口许可再延长至3月29日
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译)
路透北京11月6日电---全球消费者调查机构尼尔森公司周二发布的一项调查显示，中国消费者认为2012年第三季度是其职业前景和收入在一年中最低潮，且对职业选择和工作稳定问题的担心上升最快。
尽管工作前景存在不确定性，对3,500名受访者的调查却显示，中国消费者的支出意愿小幅上升，这归因于通胀压力缓解，城乡居民可支配收入的两位数增长，政府刺激消费措施的共同作用。
尼尔森消费者信心指数的三项核心分项指标为就业期望、收入期望和消费意愿。
就全国而言，人们已连续两个季度不看好就业前景，与去年同期持平。
收入预期也是一年中最低的，而消费意愿却小幅反弹，达到2012年第一季度水准。
但最新调查显示，人们对个人职业前景和整体就业保障的担心程度上升最快，分别同比增加了五个点和三个点。
对就业保障的益发担心也与中国经济增速创下2009年初最低水准相符。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月23日 - 研究机构Hedge Fund Research(HFR)周四表示，对冲基金投资新兴市场的资产规模首度超过2,000亿美元，2016年增长93亿美元。
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。