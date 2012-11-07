中国消费者担心就业前景和工作保障--调查

(本文由路透中文网编译)

路透北京11月6日电---全球消费者调查机构尼尔森公司周二发布的一项调查显示，中国消费者认为2012年第三季度是其职业前景和收入在一年中最低潮，且对职业选择和工作稳定问题的担心上升最快。

尽管工作前景存在不确定性，对3,500名受访者的调查却显示，中国消费者的支出意愿小幅上升，这归因于通胀压力缓解，城乡居民可支配收入的两位数增长，政府刺激消费措施的共同作用。

尼尔森消费者信心指数的三项核心分项指标为就业期望、收入期望和消费意愿。

就全国而言，人们已连续两个季度不看好就业前景，与去年同期持平。

收入预期也是一年中最低的，而消费意愿却小幅反弹，达到2012年第一季度水准。

但最新调查显示，人们对个人职业前景和整体就业保障的担心程度上升最快，分别同比增加了五个点和三个点。

对就业保障的益发担心也与中国经济增速创下2009年初最低水准相符。（完）