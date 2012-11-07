〔路透调查〕英国央行料暂时按兵不动,部分委员对政策效果产生疑虑

路透伦敦11月6日电---英国央行周四或将暂停用于刺激经济的购债计划,因为英国经济已走出衰退,而且部分委员表示对政策效果产生疑虑.

上周完成最新一轮购债计划后,英国央行自2007-08年金融危机以来已累计购买了3,750亿英镑(约合5,990亿美元)的英国公债.

由于上月末公布的数据显示,英国7-9月当季经济意外强劲增长,分析师已下调对英国央行11月祭出更多量化宽松举措的预期.

央行官员对新计划寄予厚望,希望此计划能保证经济领域内的信贷流通.

但在此次政策表决中,赞成票与反对票的票数料非常接近.路透上周访问的分析师预计,本月祭出又一轮购债计划的机率为40%,因为经济复苏看来很脆弱,而且调查报告显示出经济下滑的新迹象.

"他们可能会按兵不动,"前英国央行副总裁吉弗近期参加Fathom Consulting组织的活动时称,并补充道,货币政策委员会(MPC)的九名委员中有四名可能会要求祭出又一轮刺激举措.

英国央行将于周四1200GMT公布政策决定,若其一如预期按兵不动,那么市场目光将落到央行的季度通胀和经济增长预估上.英国央行总裁金恩将于11月14日递交的通胀报告,包括这两项预估更新.(完)