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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 12:11 BJT

《全球市场》股市和美元下滑,奥巴马连任希望升温

* 标普500指数期货下跌0.8%,日经指数跌0.4%

* 股市与美元承压,因奥巴马预计将保持低利率

* 美国公债上扬,因市场预期美联储政策将无变化

* 日圆兑欧元和美元上涨

路透东京11月7日电---股票市场与美元周三下滑,因投资者开始消化美国总统奥巴马可能在大选中取胜.一旦奥巴马成功连任,预计将支持维持低利率.

奥巴马赢下威斯康辛州和宾夕法尼亚州,这样一来,共和党总统候选人罗姆尼就需要在俄亥俄州、佛罗里达州和弗吉尼亚州全部获胜,而当前这些州的选情难分高下.

随着各州投票结果不断出炉,标准普尔500指数期货SPc1扩大跌势至下挫0.8%.

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