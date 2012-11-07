〔中国债市动态〕长债收益率略跌,受助于新债需求情况理想

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透上海11月7日电---中国银行间债市周三早盘现券整体变动仍不大,仅长期利率债收益率略降,稍早招标的七年国债整体需求不错,并提振二级市场长债表现.
交易员并指出,今日全球金融市场正在紧张等待美国大选结果,而明日涉及中国领导层变动的中共十八大也将开幕,消息面的不确定性令机构心态依旧谨慎,市场短期内仍无明确方向感.
"今天看美国大选,明天看十八大(开幕),十八大期间政策肯定继续维稳,短期也就这样了."上海一银行交易员称.
财政部周三第二次续发今年第16期七年固息国债,中标结果基本符合预期.交易人士表示,二级市场上该期限国债收益率仍徘徊在相对的高位,具有优势,且今日七年期国债续发将为年内这一期限的最后一次发行,致整体需求稳定[ID:nSB2088525]
剩余期限约9.8年的国债120015券最新成交对应收益率CN120015=CFXS为3.55%,上日尾盘为3.5698%.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
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