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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 12:09 BJT

〔美国大选〕FOX宣布罗姆尼在总统大选中赢下北卡罗来纳州

路透华盛顿11月6日电---FOX周二宣布,共和党总统候选人罗姆尼在总统大选中赢下摇摆州北卡罗来纳州.(完)

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