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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 12:30 BJT

〔路透基点〕蜡笔小新休闲食品集团6,000万美元贷款案发布--RLPC

路透香港11月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,香港上市企业蜡笔小新休闲食品集团有限公司的6,000万美元三年期摊销贷款案,已进入一般联合贷款阶段.

德意志银行是唯一簿记行.一位消息人士表示,中信银行国际在交易发布前以牵头行身份参贷.

是次贷款包括1,500万美元的绿鞋机制,平均年期为2.4年.消息人士称,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点.

银行受邀按三个层次参贷:

承贷1,500万美元及以上的银行,综合收益为433.33个基点,前端费200个基点,获牵头行头衔.承贷1,000-1,400万美元,综合收益为422.92个基点,前端费175个基点,获主办行头衔.承贷500-900万美元的银行,综合收益为412.50个基点,前端费150个基点,获安排行头衔.

回复截至日期为11月30日.现场考察定在下周.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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