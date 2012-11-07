〔路透基点〕蜡笔小新休闲食品集团6,000万美元贷款案发布--RLPC

是次贷款包括1,500万美元的绿鞋机制,平均年期为2.4年.消息人士称,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点.

承贷1,500万美元及以上的银行,综合收益为433.33个基点,前端费200个基点,获牵头行头衔.承贷1,000-1,400万美元,综合收益为422.92个基点,前端费175个基点,获主办行头衔.承贷500-900万美元的银行,综合收益为412.50个基点,前端费150个基点,获安排行头衔.