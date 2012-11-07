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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 12:18 BJT

〔美国大选〕MSNBC宣布奥巴马在大选中赢下爱荷华州

路透华盛顿11月6日电---美国MSNBC新闻网站宣布,现任总统奥巴马在大选中赢下摇摆州爱荷华州.(完)

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