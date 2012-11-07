〔中国货币市场〕回购利率隔夜小涨七天小跌,资金供需多集中于短期限(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京11月7日电---中国银行间资金市场周三早盘回购加权利率隔夜小涨七天小跌,流动性依旧充裕.市场人士表示,当前资金供需多集中于短期限,且供给大于需求,年内预期也偏乐观.

"今天资金面蛮宽,资金供大于求,"上海一大型银行交易员称,"出主要是隔夜和七天的,长期限的也有一些;借钱的也集中在短期,便宜啊!"

其进一步指出,机构对年内资金面预期乐观,一方面资金流入和财政支出会扶助,另一方面央行维稳流动性的明确态度也给了市场信心.

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5801 2.5363 +4.38

七天CN7DRP=CFXS 3.1279 3.2042 -7.63

14天CN14DRP=CFXS 3.3356 3.4095 -7.39

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5800 2.2800 +30.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9150 2.8100 +10.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8700 2.9800 -11.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5860 2.5500 +3.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1500 3.2037 -5.37

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.4240 -12.40

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5688 2.5267 +4.21

七天SHICNYSWD= 3.1229 3.1952 -7.23

三个月SHICNY3MD= 3.7285 3.7221 +0.64

===============================================================(完)