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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 12:36 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元触及日高,美国媒体报导称奥巴马赢得连任

路透新加坡11月7日电---欧元/美元周三扩大涨幅并触及日高,此前多家电视网报导现任总统奥巴马赢得连任,击败共和党总统候选人罗姆尼.

欧元/美元EUR=一度升至1.2876美元,最新报1.2867美元,日内上涨0.4%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 沈以文

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