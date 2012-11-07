〔表格〕瑞士10月CPI较前月上升0.1%,升幅不及市场预估的0.3%

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透苏黎世11月7日电---瑞士联邦统计局周三公布,瑞士10月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%,较上年同期下滑0.2%,路透预估分别为上升0.3%和下滑0.1%.
以下为详细数据:
2012年10月 2012年9月 2011年10月
较上月变动% 0.1 0.3 -0.1
较上年同期变动% -0.2 -0.4 -0.1
指数(2010年12月=100) 99.4 99.3 99.6 (完)
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--编译 许娜;审校 王洋
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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