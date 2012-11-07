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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 16:24 BJT

〔表格〕瑞士10月CPI较前月上升0.1%,升幅不及市场预估的0.3%

路透苏黎世11月7日电---瑞士联邦统计局周三公布,瑞士10月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%,较上年同期下滑0.2%,路透预估分别为上升0.3%和下滑0.1%.

以下为详细数据:

2012年10月 2012年9月 2011年10月

较上月变动% 0.1 0.3 -0.1

较上年同期变动% -0.2 -0.4 -0.1

指数(2010年12月=100) 99.4 99.3 99.6 (完)

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--编译 许娜;审校 王洋

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