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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 18:08 BJT

〔表格〕欧元区9月零售销售较前月下降0.2%,较上年同期下滑0.8%

路透布鲁塞尔10月3日电---欧盟统计局周三公布,欧元区9月零售销售较前月下降0.2%,较上年同期下滑0.8%,路透预估分别为下滑0.1%和1.0%.

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