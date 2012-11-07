〔路透基点〕现代汽车考虑为四川生产基地融资100亿元人民币--RLPC

路透香港11月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,韩国现代汽车正在同银行进行磋商,考虑最多融资100亿元人民币(16亿美元),用于在四川建设一个商用车生产基地.

该生产基地将与当地商用车生产商--四川南骏汽车集团有限公司共同建设.双方在8月成立一家合资公司--四川现代汽车有限公司来运行该项目,双方各持股50%.

根据当地媒体报导,项目总投资额达到200亿元人民币,其中126亿元用于建设.公司一位消息人士表示,最多半数的总投资额将来自外部融资.

银行和公司消息人士称,数家国有大行和地区性银行已经同现代总部进行融资方案的磋商.

不过消息人士称,该公司还没有决定在国内还是海外进行融资,以及融资的类型.

"有可能进行银团贷款,"上述公司消息人士表示,明年初可能形成具体方案,可能会涉及"公开招标程序".

上述生产基地建设分三个阶段进行,跨度到2020年.当地媒体8月时报导称,该基地完工后年产能将达到70万辆商用车.

四川南骏汽车集团周二宣布,该公司上周五与现代汽车签署协议,将与四川现代进行合并,并将资产转移至四川现代.

现代及其子公司起亚汽车是全球第五大汽车生产商.据路透报导,10月现代汽车在中国的销量较上年同期激增37%,至80,598辆,中日领土争端在中国国内引发反日情绪,助其扩大市场份额.

四川南骏汽车集团位于四川资阳.其网站称,公司总资产超过30亿元人民币,2011年产量为73,800辆汽车.(完)