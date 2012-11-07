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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 12:42 BJT

〔美国大选〕主要电视网络报导称现任总统奥巴马赢得连任(更新版)

(新增细节)

路透华盛顿11月6日电--美国主要电视网络报导称,现任总统奥巴马周二赢得连任,经过漫长激烈的选战最终击败共和党候选人罗姆尼.

尽管美国经济复苏乏力,失业率高企,但奥巴马仍击败罗姆尼,拿下一系列关键摇摆州.

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