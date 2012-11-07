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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 13:07 BJT

〔美国大选〕奥巴马赢得总统连任将带来"更明智的政治举动"--索罗斯

路透11月6日电---投资大亨索罗斯周二晚间表示,现任总统奥巴马赢得连任将带来"更为明智的政治举措",并称希望共和党能在未来几年成为良好的合作伙伴以避开财政悬崖.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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