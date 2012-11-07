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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 13:29 BJT

〔全球经济〕加拿大总理哈珀称担心贸易保护主义升温

路透新德里11月7日电---加拿大总理哈珀周三表示,对全球经济可能面临更长艰难时期的担忧,正令投资者变得胆怯,而且有迹象表明贸易保护主义升温.

哈珀在新德里的全球经济论坛会议上指出,20国集团(G20)成员国之间的共识正在减弱.(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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