中国大多数育龄女性被动吸二手烟--WHO

标题新闻：美国商务部将中国电信设备制造商中兴通讯的临时出口许可再延长至3月29日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透香港11月6日电---世界卫生组织（WHO）周二发布报告称，中国近三分之二的育龄女性在家被动吸二手烟，超过半数在工作场所遭二手烟侵害，这增加了胎儿死产及婴儿死亡在内的妊娠并发症风险。
这份报告源于世卫组织与中美两国的疾病控制与预防中心在2010年合作进行的烟草调查。
中国每年死于二手烟侵害的约有10万人，死于直接烟草消费的约有100万人。
中国农村女性被动吸烟情况更为严重，近四分之三的农村女性在家中被动吸二手烟，而半数以上的城市女性则在家中被动吸烟。
世卫组织驻中国代表蓝睿明（Michael O'Leary）称：“吸烟有害健康，不管何种水平。创造100%的无烟环境，是保护人们免受二手烟侵害的唯一办法。”
“育龄女性吸烟或被动吸二手烟会损害生殖健康，引发妊娠并发症、胎儿生长受限、早产、死产和婴儿死亡等后果。”
中国人口的约四分之一是烟民，这几乎相当于美国的人口总数。不过，中国民众正逐渐意识到吸烟的危害。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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