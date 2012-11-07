(重发)《分析师观点2》媒体称奥巴马料获得连任后的市场反应

(重发以补充遗漏段落)

路透11月6日电---媒体报导美国现任总统奥巴马已经赢得连任,多家电视网络此前报导奥巴马赢得足够的选举人票击败共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney).

市场消化竞选结果,标准普尔500指数期货SPc1下跌,当前跌11.60点.

电视网络报导称现任总统奥巴马已经赢得包括俄亥俄州在内的关键摇摆州,这使得其票数超过连任总统所需的270张选举人票.

以下为分析师评论:

OMNIVEST GROUP LLC联席总裁兼首席投资官TOM SOWANICK:

现任总统奥巴马赢得连任,将留任现任美联储主席贝南克,因此风险资产上涨.美元今晚下滑,说明将持续量化宽松的政策路线.

我们本来就预计奥巴马会赢得大选,这意味着美联储将保持稳定,焦点仍放在财富再分配问题上,多德-弗兰克法案仍将保留.我们都明白,奥巴马获胜将意味着银行将受到更多监管,银行业务可能会与经纪业务分离.这可能利好券商,但不利于银行.我亦认为,市政债业务将增长.

野村证券外汇策略全球主管JENS NORDVIG:

我真心希望(就财政悬崖达成妥协).这方面不确定性挥之不去,对经济造成的伤害太大.我满怀希望的认为我们能够达成协议.我认为美国众议院议长贝纳(John Boehner)也希望达成协议...他有达成协议的意向,奥巴马方面也有.

DOUBLELINE CAPITAL全球发达国家信贷部门主管BONNIE BAHA:

看起来奥巴马获得连任,共和党将控制众议院,民主党将掌握参议院.这短期内可能利好债市,但股市将遭受挫折.市场下一个担心的方向就是财政悬崖,除非出现大的转变,否则不太可能利好.(完)