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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 13:27 BJT

〔日本经济〕经济财政担当大臣:对抗通缩需要强有力的货币宽松政策

路透东京11月7日电---日本经济财政担当大臣前原诚司周三表示,日本的经济状况需要强有力的货币宽松政策,而且央行在抵御通缩时需将物价走势随时告知市场.

前原诚司在记者会上称,日本必须尽快摆脱通缩,政府和央行将共同达成这项目标.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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