〔中国汇市〕中间价涨带动人民币早盘涨停,市场静待美国大选结果指引方向

* 人民币兑美元早盘涨停

* 中间价连续第二天走升

* 盘中频繁触及涨停,区间窄幅波动

* 客盘观望心态浓,整体交投清淡

* 短期内人民币强势难改

路透北京11月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘走升,继续频繁触及涨停位,今日中间价延续第二天走升,略出乎市场预料,亦引领人民币开盘即触及涨停.市场人士称,今天美国大选日,客户都在观望,交投清淡,料等大选尘埃落定后方能指引方向.

交易员称,美国总统大选还没出结果,人民币就面临升值的外部压力,不过今天盘中没有牢牢封在涨停板上,仍有部分小的实需购汇出现.

"(交投)还是比较清淡的,一直在(美元/人民币)跌停附近,上下就几个点,...大选的影响肯定会有一些,客户都在观望."上海一大型银行的交易员称.

北京时间12:48,人民币兑美元即期报6.2436元,这一价格即为今日人民币波幅区间上限,而早盘低位为6.2446,波幅区间很窄,上日收报6.2456元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3067元,上日中间价为6.3078元.

上海一股份制银行交易员称,今天成交虽然清淡,但比昨天好一点,日间未看到有大量美元头寸无法平盘的.

上述大型银行交易员称,尽管有一些小的实需美元买盘,但依旧没有看到大的往上买美元的动力,人民币偏强的势头短期看仍难以转换,不过待美国大选尘埃落定或许能提供短期方向性指引.

"现在央行好像也没有干预,客户都是观望心态,今天大选日,等一下结果出来了再看."上述交易员称.

另一位交易员称,可能到本月中,中美两边的政治事件都平息下来,人民币/美元应该会有走势出来.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

东京汇市欧元/美元周三扩大涨幅并触及日高,此前多家电视网报导现任总统奥巴马赢得连任,击败共和党总统候选人罗姆尼.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3470/20,上日尾盘为6.3550.

北京时间12:58,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2350/80元,上一交易日尾盘报6.2375元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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