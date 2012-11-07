伊朗与敌方大打暗战 战术多元化

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿11月6日电（记者 Peter Apps）---从以色列疑似空袭苏丹到海湾网络战及无人机落入以色列，种种迹象表明伊朗与其敌人之间的暗战似乎愈打愈烈，而且还呈蔓延趋势。
尽管外界数月来一直有种种猜测，但多数专家和政府认为，以色列直接攻打伊朗核项目的风险已然下降，至少从目前看是如此。不过，所有各方似乎正在寻求其他方式进行战斗。
对于美国和欧洲大国而言，他们的重点仍放在石油出口制裁上，而这样的制裁正在对伊朗经济造成史无前例的损害。
但美国政府和以色列还投入资源采取秘密行动，而这如今看来似乎已促使伊朗的反应变得更为复杂。
伊朗的黑客被怀疑对沙特的石油设施电脑造成严重破坏，一架被怀疑属于真主党（Hezbollah）的无人机在以色列境内被击落，诸如此类的手段和工具曾被视为美国的专利，而如今双方显然都在使用。
还有观点认为，叙利亚局势动荡死伤无数，也是这场暗战的后果之一。
美国海战学院（US Naval War College）中东政治问题专家埃尔维（Hayat Alvi）称，“这从很多方面都会让人联想到冷战，特别是代理战争。但与冷战不同的是，如今的不对称战术多了许多，大多数都是幕后战。不过，我们发现在现代化社会，长期保密也非易事。”
当然，暗地对抗早就不足为奇。数十年来，外国情报机构一直采取措施阻止伊朗和其他国家获得核材料，伊朗和以色列也是长期针锋相对，还经常将战场搬到其他国家，特别是黎巴嫩和巴勒斯坦境内。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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