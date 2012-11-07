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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 13:29 BJT

〔中国新债〕中国石化周四将发行100亿元超短期融资券,期限六个月

路透北京11月7日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周三公告称,将于
周四(8日)簿记建档发行今年第六期100亿元人民币超短期融资券(SCP),期限六个月(180天).

  具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
               (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
  =============================================================================================
  中国石化      300       100      6   11/8簿记建档   工商银行    AAA        11/9      11/12
  (0386.HK)(600028.SS)                                中国银行                      
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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