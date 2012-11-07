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市场报道 | 2012年 11月 7日 星期三 13:28 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持于111美元下方,需求与供应忧虑相互制衡

路透新加坡11月7日电---布兰特原油期货周三持于每桶111美元下方,需求担忧盖过了中东紧张局势加剧所引发的供应威胁.

美国总统大选的不确定性缓解,此前美国主要电视网络报导称,现任总统奥巴马击败共和党候选人罗姆尼,赢得连任.不过,伊朗核计划与美国财政担忧重又成为焦点.

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