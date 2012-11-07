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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 13:56 BJT

〔日圆汇率〕汇率一旦过度波动,进行外汇干预是选项--日财务大臣

路透东京11月7日电---日本财务大臣城岛光力周三表示,如果日本当局认为汇率波动过快,那么进行外汇干预是个选项.

"我们焦急地关注着汇市,将作出适当反应,"城岛光力在一议会委员会称,不过他拒绝特别说明日圆何种波动被认为是过度.

城岛光力称,日本经济处于严峻态势,有可能陷入衰退.(完)

--编译 于春红;审校 张明钧

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